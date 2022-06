Irapuato.- Para exigir que se retome el apoyo en hemodiálisis en beneficio de las personas que viven con insuficiencia renal, el ciudadano Hugo Villaseñor convocó a una manifestación pacífica el próximo 22 de junio, frente a la Presidencia Municipal.

Lo anterior, después de que regidores del Ayuntamiento dieran a conocer que desde marzo, el Gobierno municipal ya no destinó recursos para apoyar a 100 ciudadanos que necesitan este servicio, el cual costaba un millón de pesos al año.

Convoca ciudadano a manifestación por hemodiálisis en Irapuato.

A través de sus redes sociales, Hugo Villaseñor hizo el llamado a la sociedad en general a sumarse a esta exigencia, que se hará a partir de las 12:00 del mediodía, pues considera que es inhumano que se retire el apoyo.

Dijo que la Dirección de Salud Municipal tiene un presupuesto de 10 millones 659 mil 772 pesos para este año, de los cuales, hasta el mes de marzo, se utilizaron 1 millón 188 mil 247 pesos, considerando que hay dinero que se puede utilizar en este tema.

“Lo que queremos es resolver el problema para que no se haga político, queremos hacer un plantón completamente pacífico, donde le estamos exigiendo a la señora Presidenta (Lorena Alfaro) la solución a este problema, se nos hace inhumano y muy incorrecto que se tengan 10 millones y fracción para presupuesto de salud y no se esté utilizando”, dijo.

El ciudadano cuestionó que la actual administración destine recursos públicos para eventos como el Guanajuato Open, la Feria de las Fresas, obras en el estadio Sergio León Chávez, así como viajes internacionales, y que no pueda continuar con el recurso para este apoyo en salud.

Se me hace muy ilógico que vaya a Colombia o vaya a España a gastarse el dinero del erario, cuando no tenemos para darle a esas gentes que realmente lo están necesitando y que depende su vida de esa situación, si alguien se llega a morir por eso, la responsabilidad directa será de la Presidenta Municipal”, enfatizó.

Destacó que si la Presidencia Municipal no resuelve los problemas de los ciudadanos, entonces no tiene caso que esté abierta, pues no cumple con su objetivo.

Asimismo, comentó que esta manifestación se realizará sólo si el Gobierno local no cambia su postura antes del 22 de junio y si decide que no realizará ninguna acción para continuar brindando el apoyo para el servicio de hemodiálisis.

