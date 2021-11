Irapuato.- La manifestación que tenían planeada para el martes conductores de plataformas digitales fue cancelada, luego de que líderes se reunieron este lunes con autoridades municipales.

Jesús Elías, representante de uno de los grupos, comentó que la manifestación se detuvo porque hubo una mesa de diálogo con representantes de diferentes dependencias de gobierno, quienes les dijeron que los van a apoyar en temas de seguridad, asimismo dejó claro que la manifestación no era por el homicidio de un conductor de Uber.

Quiero aclarar que el tema del fallecimiento del compañero, yo no sé a qué se dedicaba, yo no tengo idea de quién sea, la manifestación no era por ese asesinato, yo no sé a qué grupo estaba ligado, su nombre o motivo del fallecimiento”, indicó.