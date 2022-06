Irapuato, Guanajuato.- Tras los lamentables accidentes viales que dejaron a ocho personas sin vida y que fueron ocasionados por personas que conducían en estado de ebriedad, es necesario que el Congreso del Estado legisle leyes funcionales y no sólo aborden temas por nichos o moda, señaló la regidora de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga.

El último accidente fatal se registró este fin de semana, cuando un conductor impactó un vehículo en el cuarto cinturón vial, que dejó sin vida a dos menores de edad y una mujer adulta.

De quién es la función, de nuestros Diputados Locales, ¿por qué no están haciendo nada?, hay que preguntarles a ellos, porque realmente no están haciendo nada”, refirió.

La regidora de Movimiento Ciudadano enfatizó que actualmente, los diputados de Guanajuato están legislando por nichos y por moda, lo que no se refleja en el beneficio de la sociedad.

Están legislando por nichos, los nichos no le sirven a la gente, los nichos no le sirven a la sociedad, lo que le sirve es ver la problemática real que se está viviendo en cada uno de los municipios para poder, sobre eso, legislar y hacer las leyes que le sirven a la mayoría, eso es hacer política, no hacer politiquería a base de modas o nichos”, puntualizó.