Elementos reforzarán seguridad, esperemos resultados visibles, señala diputada y empresario

Irapuato.- La llegada de nuevos elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano a Irapuato podrían ayudar a reforzar la seguridad, pero pese a que ya se han enviado efectivos con anterioridad los resultados aún no se han notado, consideraron políticos y empresarios irapuatenses.

Los elementos fueron trasladados de Celaya a Irapuato este jueves, con la encomienda de reforzar las operaciones interinstitucionales en conjunto con fuerzas del Estado y el Municipio.

La diputada local de Morena, Irma Leticia González Sánchez, consideró que el reforzamiento de la operatividad es necesario, pues los ciudadanos quieren sentirse seguros y tranquilos al ver mayor presencia.

La diputada de Morena, Irma González, dijo que los elementos siempre serán bienvenidos.

“Siempre nos favorece, serán bien recibidos, creo que depende de los acuerdos que ellos mismos toman, seguramente los municipios los solicitaron, porque tengo entendido que sí asisten a las mesas de trabajo en seguridad (...), somos uno de los municipios con más delitos de alto impacto, hace falta mucho en materia de seguridad”, enfatizó.

González Sánchez indicó que aunque pueda darse el beneficio de contener la inseguridad, los resultados en esta materia aún no se han visto, pues el municipio vive tiempos difíciles y con más delitos.

Por su parte, el empresario Rafael Lamadrid Berrueta, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que no hace mucho habían llegado otros elementos de la Guardia Nacional al estado, cuyos resultados del trabajo que realizan se desconoce.

“Igual vimos el desfile de su llegada pero sinceramente no se notan resultados positivos, no conocemos de los trabajos que hacen, no los vemos permanente en la ciudad, ya son muchos años que padecemos esta sensación de inseguridad y que le dan mala reputación a nuestro municipio ante el exterior”, enfatizó.

Refirió que ojalá que ahora con el nuevo Secretario de Seguridad se dé mejor atención y coordinación en las estrategias, para que se pueda avanzar en este sentido porque hay un estancamiento en materia de seguridad.

