Irapuato, Guanajuato.- Araceli Vázquez Rodríguez, conocida por sus amigos como “Chiquis Rodríguez”, tiene 48 años y desde hace 4 años supo que sólo tenía un riñón, además le diagnosticaron insuficiencia renal.

Debido a su enfermedad, Chiquis Rodríguez pide apoyo de la ciudadanía para poder costear sus hemodiálisis que lleva a cabo hasta tres veces por semana.

“Yo nací con un riñón y apenas lo supe hace cuatro años. Al mismo tiempo, fui diagnosticada con insuficiencia renal. Tenía un 37% de función renal. Hace un mes comencé con mucho escalofrío y mucho asco, mareo y mi tono de piel cambió, por lo que decidí ir al nefrólogo y él me mandó a hacer estudios.

El especialista me dijo que mi función renal era del 3% y me señaló que si no me atendía podría darme un paro cardíaco en cualquier momento, es por eso que comencé a realizarme las hemodiálisis”, platicó Araceli.

Irapuato: Araceli Vázquez Rodríguez ya no puede costearse el medicamento

Al inicio de su diagnóstico, Araceli podía costear el “Alfa Cetoanálogos” el medicamento que le fue recetado para su tratamiento porque contaba con algunos ingresos fijos. Ella elaboraba y vendía piñatas, vendía casas para perros y en ocasiones ayudaba a su mamá en una estética que mantenían.

Todo esto se detuvo a consecuencia de la pandemia por COVID. Actualmente, ella trabaja para una agencia de viajes. La dueña del negocio le ha permitido continuar vendiendo paquetes de hoteles para sostenerse, pero los ingresos económicos no son suficientes para las hemodiálisis que tiene que realizarse hasta tres veces por semana en un hospital particular en Salamanca, ya que no cuenta con seguridad social de ningún tipo.

“Después de la hemodiálisis salgo muy desgastada, tardo en recuperarme porque la presión se me va hasta en 220. He tenido convulsiones y estuve muy grave hace dos semanas porque el hospital a donde asisto tuvo un error al no ponerme unas vacunas y comencé a convulsionar, afortunadamente ya estoy bien y me recupere. Me he sentido mal, pero seguimos dando batalla”, platicó.

Irapuato: Araceli Vázquez Rodríguez hace rifas, renta un jardín de fiestas y hace piñatas para solventar gastos

Para poder ayudar a sus padres con los gastos de hospitalización, hemodiálisis y el tratamiento, Araceli ha tenido la idea de realizar varias rifas entre amigos a través de redes sociales, sin embargo la respuesta no ha sido la adecuada, pero no pierde la esperanza de que su llamado de ayuda llegue a la ciudadanía irapuatense. La pueden encontrar en Facebook como “Chiquis Rodríguez”.

Es por eso que varias personas han obsequiado servicios y productos, incluso hasta una bicicleta se ha puesto en la lista de los obsequios, para ser rifados en diferentes fechas propuestas por Araceli Vázquez Rodríguez. Los boletos pueden variar entre los 50 y 100 pesos.

También para aquellos interesados en rentar un jardín de fiestas de gran capacidad, Araceli lo pone a su disposición en 2 mil 500 pesos, sin mobiliario, para cualquier evento social que tenga en puerta. Se encuentra ubicado en el fraccionamiento Los Olivos, en la salida a Salamanca y se llama “Barda Andalucía”.

Pero también aquellos interesados en apoyar y adquirir una piñata infantil para la fiesta de sus pequeños, Araceli platica que pueden visitar el negocio donde las tiene en la calle Guerrero 829 en la Zona Centro, entre la avenida Torres Landa y la Plaza España.

Recuerden que todo lo recaudado en la compra de piñatas, renta del jardín de fiestas y lo acumulado para la rifa, será de gran ayuda para que Araceli pueda continuar con su tratamiento médico y salir adelante.

Si deseas apoyarla económicamente, puedes realizar cualquier aportación voluntaria a la cuenta 4152 3138 0864 7445 de BBVA a nombre de Edgar Alejandro, por concepto de “donación”.

La incapacidad en la que la tiene la enfermedad a Araceli no es motivo para pedir ayuda, sacar ingresos y buscar la forma de salir adelante.

