Irapuato, Guanajuato.- Sale a la luz el testimonio de otra joven, quien acusó de presunta violación del ex Diputado Federal electo Jorge Romero. La víctima dio a conocer el caso en su perfil de Instagram y además acusó que ha habido muchas “trabas” en la investigación.

Luego de que se diera a conocer que Jorge Romero sería puesto en libertad tras recalificar el delito de violación del que se le acusa a abuso sexual, otra joven publicó en sus redes sociales el siguiente testimonio:

“Bienvenidas y bienvenidos al México mágico donde es más sencillo meter mano para hacer que un violador salga de prisión preventiva que hacer justicia teniendo dos carpetas de investigación abiertas. No quería hacerlo público porque no sabía si estaba lista y porque sigo esperando que se judicialice mi caso, pero no es posible que después de haber sido clasificado su delito como violación espuria en el caso de regina, se cambie a abuso sexual así como si nada”.

La joven mencionó haber presentado su denuncia por presunta violación desde el 2017 y su caso ha presentado muchas trabas desde entonces, además señaló como cómplice al chofer del ex Diputado Federal.

“Mi dictamen psicológico dice ‘Trastorno de estrés postraumático’. Mi violador se llama Jorge Romero y fue electo como diputado federal, y hoy está libre porque pesa más el poder que la justicia y porque la Fiscalía del Estado de Guanajuato así lo quiso. Yo lo viví en noviembre de 2017, me violó en su carro con su chofer Julio (...) de testigo, me llevaron a mi casa y la amenaza de Jorge al despedirse no se me olvidó: ‘eres muy madura, no me hagas pensar lo contrario’. Porque ser madura es sinónimo de quedarse callada en este país. Hoy no pido que me crean, solo exijo justicia.”

LEE TAMBIÉN: Esperan justicia en el caso de Regina Irastorza Tomé y Jorge Romero Vázquez

MCMH



Las noticias de AM en

Síguenos