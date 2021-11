Irapuato, Guanajuato.- Luego de que Regina Irastorza Tomé, presunta víctima de violación denunciara irregularidades por parte de la Fiscalia General del Estado al querer reclasificar el delito de violación por abuso sexual, para que Jorge Romero Vázquez quede libre,la alcaldesa Lorena Alfaro y lideres de camaras empresariales esperan que autoridades respeten las leyes.

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro Garcia, explicó que en su momento dio una postura sobre el caso, la cual vuelve a ser la misma.

Vuelvo a reiterar mi compromiso a favor de las mujeres y la no violencia ante ellas y las cuestiones que están en el ámbito del poder judicial, pues ahí si, no me corresponde opinar al respecto”, agregó.