Joven hondureño busca dar ejemplo con devoción

Desde que inició el Viacrucis Viviente del Templo de la Divina Providencia, en Irapuato, Ángel de Dios, migrante hondureño que desde hace un año radica en la ciudad, acompañó el recorrido, movido por la devoción que tiene hacia Dios.

Para el joven no ha sido fácil salir de su país y dejar a sus dos hijos, que actualmente viven con la madre de Ángel en su ciudad natal, sin embargo ha buscado la forma de seguir en contacto para darles una mejor vida.

Ángel de Dios transmitió en sus redes sociales este viacrucis, señalando su devoción y realizando algunas rimas, pues su sueño es convertirse en cantante y predicar la palabra de Dios.

Su caminar lo hizo con entusiasmo, pues esta representación religiosa era nueva para él, ya que en su ciudad no se lleva a cabo y desde que llegó a Irapuato, no había tenido oportunidad de conocer este tipo de actividades.

Soy cristiano, le he entregado mi vida a Dios, hace un año le pedí que me ayudara, que me diera la oportunidad porque estaba perdido en el mundo, en la vida, en la droga y el alcohol, me vine de mi país”, refirió.