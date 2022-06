Piden herramientas y apoyo a la ciudadanía para buscar a Juan David

Irapuato.- La búsqueda del menor Juan David continúa, su papá, Juan Agustín Martínez Razo, extendió los recorridos a caminos que conducen a Pueblo Nuevo y comunidades aledañas, con la esperanza de encontrar a su hijo.

A casi un mes de la desaparición del menor de 11 años, Martínez Razo indicó que no parará hasta dar con su paradero, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía, con el fin de que puedan donar o prestar palas y picos para realizar la búsqueda de indicios.

El padre de Juan David continúa con la búsqueda.

Comentó que este viernes se reunieron en Urbi Villa del Rey para extender el recorrido a caminos aledaños a este fraccionamiento al sur de la ciudad, que conducen a comunidades como Tomelópez, Tomelopitos y al municipio de Pueblo Nuevo.

“Necesitamos que nos apoyen con algo de herramienta porque no tenemos, andamos con puras varillas, más que nada necesitamos el apoyo de la gente, entre más seamos más podemos recorrer la ciudad, ya andamos hasta Pueblo Nuevo”, dijo.

El papá del menor dijo que desafortunadamente no se ha encontrado ningún indicio del paradero de Juan David, pese a que a diario salen a buscarlo, en todos los lugares que puedan abarcar.

Refirió que continúa el acompañamiento de dos patrullas con elementos de la Célula de Búsqueda Municipal, aunque no hay mayores avances, por lo que planean solicitar el apoyo de las autoridades federales.

“Pediría que ya me pasaran a mí a lo federal, para tratar de hablar con la comitiva federal, porque en lo estatal estoy viendo que no (avanzan), no vamos a parar hasta no encontrarlo, ese es mi lema, que yo no voy a parar hasta encontrarlo”, enfatizó.

Martínez Razo refirió que aún hay muchos caminos y terrenos en los que pueden buscar a su hijo, por lo que a diario se reunirán alrededor de las 10 de la mañana en el acceso a Urbi Villa del Rey, para definir el plan de acción y continuar con sus recorridos.

Dijo que si la ciudadanía se quiere sumar a esta búsqueda, pueden contactarlo al número 462 291 1951.

jrosales@am.com.mx

CA