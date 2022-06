LLEVAN ALUMBRADO PÚBLICO A COLONIAS Y COMUNIDADES

Colocan alumbrado en acceso a la comunidad Luz del Día y la colonia Juan Pablo II

Realizan acciones para que nadie se quede atrás

Irapuato, Gto. 02 de junio del 2022.- A través del programa de instalación de alumbrado público, el Gobierno de Irapuato avanza con paso firme en acercar los servicios básicos a colonias y comunidades para que nadie se quede atrás.

Durante gira de trabajo, la presidenta municipal Lorena Alfaro García, realizó el encendido del alumbrado público en los accesos a la comunidad Luz del Día y la colonia Juan Pablo II en beneficio de todas y todos los habitantes de la zona.

Leticia Escamilla Lino habitante de la comunidad Luz del Día, explicó que ahora ya pueden caminar por la noche hacia su casa con mayor seguridad, debido a que el camino ya cuenta con la luz necesaria.

“Estamos muy contentos con el alumbrado y con todos los apoyos, esto antes no había. Toda una vida aquí viviendo a oscuras. Antes estábamos tristes y desesperados porque no podíamos transitar todo este pedazo porque no había alumbrado”, explicó.

En la colonia Juan Pablo II, la Presidenta Municipal, conoció las necesidades que tienen las y los habitantes de la zona, pero reiteró que la Administración trabaja con paso firme y muestra de ello, es la instalación del alumbrado público que se requería.

“Son colonias que requieren mucha intervención por parte de las autoridades para lograr que tengan los servicios y la infraestructura que necesitan (…) Trabajemos por estos pequeñitos, démosle un mejor futuro y eso lo vamos a construirlo juntos, ustedes y nosotros”, puntualizó.

Estas acciones se suman al trabajo de recepción de alumbrado público que realiza la Dirección de Servicios Públicos en los fraccionamientos que están en procesos de regularización.