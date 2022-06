LLEVAN JORNADAS PARA REGISTRODE BECAS EN COMUNIDADES RURALES

Irapuato, Gto. 08 de junio del 2022.- Para que nadie se quede atrás en la

solicitud del programa de otorgamiento de Apoyos Económicos Educativos,

personal de la Dirección de Educación en coordinación con Desarrollo Social y

Humano y Desarrollo Rural, visitan diferentes comunidades rurales para hacer el

registro de las y los interesados.



Joyce Guerrero Barajas titular de Educación, invitó a las y los habitantes de la

zona rural a estar pendientes de la visita a su localidad, pues podrán registrarse

solamente los alumnos y alumnas de primaria a partir del segundo grado y los de

nivel secundaria.

“Para toda la gente que no sabe ingresar al internet o que no tiene los medios para

ingresar, que no hay señal en sus comunidades, estamos llevando estas jornadas,

donde previamente a través de Desarrollo Rural les avisamos a las comunidades,

les avisamos que preparen toda su documentación”, mencionó.

El registro se llevó a cabo en la comunidad de San Antonio El Rico y continuará

este miércoles 8 de junio en La Soledad.

Para el jueves 9, se visitará a habitantes de la comunidad de Cañada de la Muerte

y el viernes 10, se llevará el registro a Carrizal Grande.

Las comunidades antes mencionadas servirán como sedes para que también

asistan interesados e interesadas de localidades cercanas y de sus alrededores.

El apoyo económico se realizará en una sola exhibición. Para las y los

beneficiados de primaria se entregará un total de 2 mil pesos y para los de

secundaria, 3 mil pesos.