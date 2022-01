Llegada de Ómicron impulsa que irapuatenses se vacunen

Irapuato, Guanajuato.- La llegada de Ómicron, la nueva variante de COVID-19 impulsó a dos ciudadanas a buscar su dosis de refuerzo, por lo que al filo del cierre de la jornada acudieron al Centro Impulso Benito Juárez.

Una de ellas fue María Angélica Álvarez Garfias, quien dejó de lado sus actividades laborales por un rato, para acudir por su dosis de refuerzo, la cual le da esperanza de seguir manteniendo su salud ante las nuevas amenazas de la pandemia.

La irapuatense indicó que la pandemia de COVID-19 continúa con las nuevas variantes y eso es preocupante, sin embargo, confía en que el 2022 sea el último año en que esta enfermedad genere grandes daños a la salud de la población.

La vacunación no es más que un ratito, es un pinchazo que da vida, creo que todo lo que nos garantice vida vale la pena, por la gente que está con nosotros”, enfatizó.

Otra de las irapuatenses que acudió por su tercera dosis fue Ma. Soledad Ramírez, quien coincidió en que la variante Ómicron debería ser un motivo más para que los ciudadanos se vacunen contra COVID-19.

Dicen que viene la epidemia más fuerte, a lo mejor la vacuna nos sirve para estar más protegidos y que no nos pegue tan fuerte la enfermedad, yo me he sentido bien”, refirió.