Llevan donaciones a damnificados de Abasolo

Irapuato, Guanajuato.- Con la intención de ayudar a los damnificados de las inundaciones en Abasolo, Hiram Castañeda González y un grupo de amigos instalaron en su negocio, ubicado en Irapuato, un centro de acopio y este martes llevaron las primeras donaciones.

El centro de acopio lo colocaron en el estudio ‘Cool Cats’, con la intención de llevar un poco de ayuda a la gente afectada de Abasolo, donde recibieron donaciones de habitantes de colonias como Villas de Irapuato, San Antonio de Ayala y Hacienda Las Flores, así como también a todos los amigos que se sumaron.

Entre comida, pañales, ropa sobretodo, tenemos toallas sanitarias, ropa para niños, zapatos, hubo gente que nos dijo bolsas completas de zapatos y alimentos no perecederos”, dijo.

Tras la primera entrega, dijo que tienen planeado seguir con la recaudación de víveres, pues saben que el nivel del agua no ha disminuido, por lo que seguirá el centro de acopio en su negocio ubicado frente a la Secundaria Federal No. 3.

La idea es entregar hasta donde se pueda, vamos directo (a entregar) a donde es el centro de acopio, me gustaría llevarlo al albergue, pero no sé si porque ahorita es la vacunación para no importunar, por lo que le vamos a dejar las cosas a la Coordinación de Abasolo”, expresó.