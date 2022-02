Irapuato, Guanajuato.- Las peticiones que han hecho los integrantes del movimiento Antorcha Campesina han sido atendidas, aseguró Lorena Alfaro García, presidenta municipal, quien está dispuesta a reunirse con ellos.

La alcaldesa comentó que sabe que el grupo de ciudadanos está haciendo gestiones para varias comunidades del municipio, sin embargo, el gobierno municipal ha estado atendiendo las necesidades.

Nosotros permanentemente le damos la atención a las colonias y comunidades de Irapuato, no necesitamos de intermediarios, pero bueno si ellos han decidido ser los intermediarios, nosotros tendremos que atenderlos a ellos”, dijo.

Mencionó que ella les ha dado la atención a esta agrupación en los miércoles ciudadanos donde han expuesto sus peticiones, así como también la directora de Desarrollo Social y Humano.

Los he atendido yo, la directora de Desarrollo Social un par de veces los ha atendido también de manera personal en sus oficinas (...) ya me he reunido con ellos en los miércoles ciudadanos”, indicó.