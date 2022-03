Irapuato, Guanajuato.- La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, aseguró que no vio el video de la postura que emitió el ex presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, en el que señaló estar dispuesto a aclarar los dichos de falta de recursos públicos y aseguró que su administración está enfocada a continuar trabajando por Irapuato.

Destacó que en caso de que exista un acercamiento del exalcalde se le atenderá, pero que su administración no tiene ninguna duda o inquietud de la entrega-recepción, en donde únicamente se estableció el estado del gobierno municipal al 9 de octubre de 2021.

Primero, no vi ningún video, yo no lo vi, no lo abrí. Sí supe que por ahí hubo una publicación y segundo, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir acordando aquello que la ley nos pida, como fue el caso de la entrega recepción”, dijo.