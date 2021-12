Irapuato.- Las comunidades con más necesidades en el municipio se encuentran al norte de la ciudad y esto se debe a lo alejado que se encuentran, informó Lorena Alfaro García, presidenta municipal.

Mencionó que ha tenido varias reuniones con los delegados de las 131 comunidades del municipio que representan el 20% de la población y a los cuales eligieron por ser personas muy activas y participativas para que se puedan tener avances.

Al cuestionarla sobre los trabajos de la administración pasada, quienes decían que las comunidades contaban con todos los servicios en su mayoría, comentó que se han hecho muchas acciones a lo largo de los años para llevar los servicios básicos como el agua, drenaje, alumbrado público, pero no son suficientes.

Es una tarea que no acaba, seguramente a mí me va a pasar lo mismo, habré de avanzar en los servicios (de comunidades) y voy a seguir dejando pendientes para otras administraciones, es una tarea que no acaba y que tenemos que hacer de la mano de los ciudadanos”, refirió.