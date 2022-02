Foto: Julieta Ortiz

Irapuato, Guanajuato.- La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, consideró que no deben existir dudas del informe de entrega-recepción que aprobó este jueves el Ayuntamiento, que es únicamente un documento que da a conocer el estado que guardaba la administración pública al momento del cambio de gobierno.

Lo anterior, tras los señalamientos que hicieron regidores de Morena y Movimiento Ciudadano, quienes solicitaron que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) investigue inconsistencias y opacidad en la aplicación de recursos, pues aseguraron que se tuvo que pedir un adelanto de participaciones por 20 millones de pesos para solventar pagos durante octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Ahí está el estado que guarda, lo dijo muy bien el Síndico, nosotros no estamos para juzgar nada, pero si estamos para cumplir con ese mandato de ley de establecer el estado que guarda la administración”, destacó.

Al cuestionarle si detectaron faltante de recursos públicos, Alfaro García se limitó a decir que únicamente cumplieron con el informe de entrega-recepción y que en su momento, cuando se solicitó el adelanto de participaciones por 20 millones de pesos, se informó en qué se aplicaría el recurso.

Alfaro García refirió que de este informe no se pueden derivar responsabilidades administrativas, sin embargo, las autoridades fiscalizadoras pueden tomar elementos del documento para iniciar alguna revisión.

No tiene que ver por ningún motivo con una auditoría en particular ni mucho menos, es simplemente un informe que por ley tenemos que mandar al Congreso del Estado (...) el balance es muy objetivo, ahí están los números, ahí están las cuentas, las observaciones que nosotros creemos pertinente que se incluyeran en este informe y nada más, no nos tocó a nosotros valorar ni tampoco juzgar”, puntualizó.