MEJORAN CALIDAD DE VIDA EN LOCALIDADES RURALES

Reconstruyen quiosco de Centro Histórico en comunidad San Cristóbal



Irapuato, Gto. 06 de octubre del 2021.- Tras concluir las obras de reconstrucción, fue inaugurado el quiosco de la comunidad de San Cristóbal por autoridades municipales y habitantes de la localidad.

Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal, destacó durante la gira de trabajo en comunidades, las obras y acciones que durante el trienio se realizaron para beneficio de la zona rural, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las y los irapuatenses, como la reconstrucción del quiosco que busca incentivar la convivencia social de la localidad.

“De eso se trata, de que la gente conviva, que tome la plaza y más cuando viene con estos aditamentos que estaban en Irapuato y hoy, orgullosamente, los tiene San Cristóbal”, destacó.

Cristino Sánchez, profesor y habitante de la localidad, aseguró que las acciones realizadas por la Administración se reflejan en la transformación de la comunidad, con la construcción de la plaza, urbanización de calles y tanque elevado.

“El corazón de Irapuato ya no es el mismo, me uno y sumo que el corazón de San Cristóbal ya no es el mismo, el corazón de San Cristóbal es más grande y lo representan la parroquia, el quiosco y estas calles que son señal del progreso de nuestra comunidad”, enfatizó.

La obra se encuentra frente a la Parroquia del Señor de las Buenas Obras, consta de una plazoleta, un quiosco, cajones de estacionamiento, bancas de descanso, luminarias led y maceteros.

Para la reconstrucción del quiosco, se conservaron piezas ornamentales como techumbre, barandales y molduras, así mismo, las bancas del antiguo Jardín Principal también fueron colocadas en el sitio, que ya es un punto de encuentro para las y los habitantes de la comunidad.

En esta misma comunidad, autoridades municipales realizaron el arranque de obra de las calles 5 de Mayo y 4 de Julio, que consta de una extensión de 412 metros y se realizará a base de concreto hidráulico.

Como parte de la gira, autoridades supervisaron la urbanización de la calle López Mateos en la comunidad Cuchicuato, con una longitud de 80 metros, obra que presenta una avance del 45%.

