Irapuato, Guanajuato.- La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, afirmó que en su administración no se tolerarán actos de violencia, luego de que un grupo feminista incendiara la puerta de la Presidencia Municipal, un área de mantenimiento y quebrara vidrios del edificio, durante una manifestación este domingo en la que 29 personas fueron detenidas.

“Nada ni nadie, fuera de la ley. Los actos de expresión social y su libertad para realizarlos, no pueden bajo ninguna circunstancia desvirtuarse. El gobierno municipal y una servidora hemos dado muestras consistentes e incondicionales de comprensión y respaldo hacia los distintos movimientos feministas que reclaman: ‘¡Ya basta!’”, dijo.

Mencionó que entienden el dolor y la impotencia que se encuentra instalada en el seno de miles de familias que han sido víctimas de la creciente ola de desaparecidos, por dicha razón su gobierno nunca ha dado la espalda a esta realidad ni la ha negado.

“Hemos otorgado facilidades y protección para que las distintas manifestaciones se realicen y en el ámbito de nuestras competencias hemos realizado todas las acciones de prevención y resguardo para ellas, pero de la misma manera mi gobierno no tolerará bajo ninguna circunstancia hechos de violencia, actos que atenten contra terceros, incluso contra la integridad de las propias manifestantes”, refirió.

Indicó que la violencia “no es privilegio de nadie” y es esto lo que se quiere erradicar.

“Las y los irapuatenses debemos compartir una visión de respeto y tolerancia, de apertura y reconciliación, pero quien viole la ley deberá asumir las consecuencias de sus actos. En Irapuato decimos: ¡No! No a la violencia, no al radicalismo, no a la polarización, no a la ilegalidad, no al silencio, no a la confrontación, no a la indiferencia, no a la impunidad”, agregó.

Sobre las investigaciones realizadas por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Alfaro Garcia, mencionó que lo ven con beneplácito y el gobierno está haciendo la integración correspondiente de los expedientes de las actuaciones y acciones de vandalismo que se realizaron durante la manifestación feminista y estarán actuando con firmeza.

El encargado de despacho, Víctor Armas Zagoya, informó que una manifestante derramó gasolina y posteriormente prendió fuego a una oficina que funciona como almacén, lo que ocasionó daños materiales.

“Vertió gasolina y prendió fuego al interior de una oficina que en este caso es un almacén, causando severos daños materiales, además de la pérdida cuantiosa de archivos importantes del municipio”, agregó.

Informó que existen 11 elementos policías lesionados, tres de ellas de gravedad y las cuales fueron trasladas al Hospital General y están siendo valoradas por médicos.

“Las policías municipales que participaron en la marcha, están debidamente capacitadas, llevaban en su brazo derecho el brazalete con la leyenda: “Vivo segura”, porque las policías tienen capacitación para la actuación de género, actuaron resguardando la marcha pacífica, pero en seguida, para establecer el orden público deteniendo a 23 mujeres mayores de edad, 5 mujeres menores de edad y un masculino mayor de edad”, agregó.

Explicó que estas se encuentran en los juzgados cívicos compareciendo y se encuentran en resguardo para su integridad.

MCMH