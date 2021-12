CDMX.- Como forma de exigir justicia por la desaparición de su hijo y esposo, la señora Norma Patricia Barrón Núñez, acudió este lunes a la manifestación que colectivos de personas desaparecidas realizaron frente al Palacio Nacional.

Comentó que desde hace 2 años y seis meses busca a su hijo Kevin Damián Martínez Barrón de 17 años y a su esposo Juan Rodríguez Calcanás de 34 años, quienes pudieron ser recatados si la Fiscalía de Guanajuato hubiese hecho bien su trabajo, pero solo le decían mentiras de que le iban a dar seguimiento a los secuestradores, pero no hicieron nada.

Me dijeron que confiara en ellos, ahorita ya van dos años y 6 meses y aún no tengo respuesta de mis familiares; me uno al colectivo, empiezo a representarlos y me doy cuenta de que no nada más soy yo, somos infinidad de personas que estamos buscando justicia”, dijo.