Irapuato.- La plataforma Uber descartó que Omar Federico Medel Zavala, perteneciera a su plantilla de conductores.

El joven fue asesinado el pasado jueves por la noche y presuntamente su vehículo fue utilizado para cometer otros delitos.

Personal de la aplicación contacto a AM y explicó que ni el conductor ni el vehículo están registrados y no tienen actividad en la plataforma, por lo que el suceso no tiene relación con la aplicación.

El joven fue asesinado el pasado jueves por la noche y presuntamente su vehículo fue utilizado para cometer otros delitos.

En relación al lamentable hallazgo del cuerpo de un hombre en Irapuato, por la gravedad del caso y ante la información difundida en redes sociales, consideramos importante precisar que no hay registro de actividad en la plataforma de Uber que coincida con la identidad de la persona, fechas e información del vehículo publicadas. El suceso no tiene relación con el uso de la aplicación de Uber”, expresaron en un comunicado.

Aunque la persona no colaboraba con ellos, enviaron sus condolencias a la familia, así como estar dispuestos a colaborar con las autoridades en caso de que sea necesario.

Expresamos nuestras condolencias a los familiares. Estamos en total disposición para colaborar con las autoridades en caso de ser requerido”.

Sobre el hecho, en primera instancia el joven fue reportado por sus familiares como desparecido a través de la página de Facebook ‘Desaparecidos Irapuato y GTO’, en donde dieron datos de la última vez que fue visto con vida y en qué trabajaba.

Omar fue visto por última vez aproximadamente a las 7 de la noche el jueves 18 de noviembre de 2021 rumbo a la colonia Villas de San Cayetano de Irapuato. Es operador de Uber y se encontraba en turno cuando le fue solicitado un servicio a Villas de San Cayetano; viajaba en un March rojo, placas de circulación GVJ042D, (el vehículo fue localizado calcinado horas más tarde) Hasta el momento se desconoce su paradero”.

La mañana del viernes, el cuerpo de Omar fue localizado en un camino de terracería que conduce a la comunidad Pedro Arteaga, mejor conocida como ‘El Tocotín’.

El vehículo fue encontrado incendiándose en un camino de terracería, a un costado de la Universidad Privada de Irapuato (UPI).

redaccion@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos