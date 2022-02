Irapuato.- El abandono de perros ha aumentado, pues anteriormente se rescataba en promedio un perrito por día y actualmente se hacen dos, mencionó William Perales, presidente de ‘De Corazón a Corazón Salvemos Irapuato’.

Comentó que esto se debe a que muchas personas regalan mascotas en Navidad o por Día de Reyes y aunque se hicieron trabajos de concientización para promover la adopción, estos no fueron suficientes.

Abandonos ahorita hay muchos, hasta los de raza no se escapan, si hay mucho abandono, no sé por qué la gente sea tan irresponsable de ellos que los están tratando mal”, dijo.

Asimismo, comentó que el abuso a las mascotas también ha aumentado y en lo que va del año le llegó un caso de un perrito que fue macheteado y otro de un santuario a la salida a Salamanca donde maltrataban a los animales y no les daban el cuidado necesario.

No sé porque hay tanta maldad, no sabría decirte, ya no sé cómo explicar tanto abandono y maltratado, o varios que los tienen ahí (en casa) y no les dan de comer, son muchas cosas, pero si como cada año tenemos más trabajo en estas fechas, en el mes de enero y febrero”, refirió.