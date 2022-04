Abrazó el cadáver de su hijo y enfureció con la Guardia Nacional: "¡Aquí me tienen p…!”  

Irapuato, Guanajuato - El papá de Ángel Yael, el estudiante muerto por disparos de la Guardia Nacional, llegó y abrazó el cadáver e increpó a los agentes federales.

Lleno de rabia, evadió a los elementos y pasó los acordonamientos para acercarse a su hijo muerto; los guardias se lo permitieron y le pidieron identificarlo.

Deshecho, el hombre rompió en llanto al enterarse cómo murió Ángel.

¡Aquí me tienen, perros! a ver, quiero que me lleven, ¡corten cartucho también, estoy desarmado, cómo él, no traigo arma!. Nomás llegan para tomarse foto, ¡a ver pues, tomen fotos que solo eso hacen!", comenzó a gritar a los miembros de la Guardia Nacional.