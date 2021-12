Irapuato, Guanajuato.- Existe la necesidad de proteger las uniones en personas del mismo sexo, pero no se debe de llamar ‘matrimonio igualitario’, señaló Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Irapuato.

Yo creo que esta muy claro, el llamado ‘matrimonio igualitario’ se da en un contexto donde tenemos muchas preocupaciones, insistimos, las personas que quieran hacer sus uniones como ellos gusten, tienen derechos pero no se le puede llamar matrimonio a cualquier unión, el matrimonio es varón y mujer”, dijo.

Insistió en que se debe de respetar a las personas, pero no se les puede llamar matrimonio, por lo que cree que no hay contradicción en decir que la unión entre personas del mismo sexo no es un matrimonio, pero que se les debe de respetar.

Si sentimos la necesidad de proteger estas uniones de personas del mismo sexo, porque quedan expuestas a muchas dificultades, a muchos problemas, inseguridad a tantas cosas que no tienen y que a veces son agredidas y no estamos de acuerdo que haya agresiones”, dijo.

Protección, cuidado y derecho sí, pero matrimonio no

Explicó que a las uniones de personas del mismo sexo se le tienen que dar protección cuidado y derecho, pero no le pueden llamar matrimonio.

Estamos en contra de que se le llame matrimonio a eso, eso no es matrimonio, respetamos la decisión de las personas y pedimos respeto para ellas, pero no le podemos llamar matrimonio”, indicó.

A mí se me hace que en general el pueblo de Guanajuato sostiene lo que es el matrimonio, como ya les dijimos no estamos en contra de que haya esas uniones y que se les den sus derechos, pero no sin llamarle matrimonio”, concluyó.

Esto luego que el 20 de diciembre la Secretaría de Gobierno instruyera a los registros civiles del estado a aceptar los matrimonios del mismo sexo dejando de lado la preferencia sexual de los contrayentes.

La Iglesia considera que el matrimonio es la única institución que está al servicio de la existencia humana, por eso es fundamental la relación sexual varón-mujer.

Asimismo, hacen mención que hay temas más importantes que el matrimonio igualitario como lo son la inseguridad, la violencia y la desaparición de personas y la pandemia de COVID-19.

Como cristianos y ciudadanos manifestamos, con justo derecho, que lamentamos, como una mayoría de ciudadanos en todo Guanajuato, que el Gobierno del Estado, en este tema, haya defraudado a quienes lo eligieron y que haya menospreciado los principios y valores que comparte la mayoría de la población”, se puede leer en el documento.

