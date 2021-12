Irapuato.- Para el 2022 el obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Diaz, pidió a los presidentes municipales trabajar en la seguridad, pues es algo que adolece la ciudadanía y que la respuesta no está en que los ciudadanos se armen ante los delincuentes.

Señaló que el encargo para presidentes municipales y del país sería trabajar mucho en la seguridad, pues es el principal sentimiento de la ciudadanía.

Que no somos capaces de solucionar la seguridad y que no podemos solucionarla como decía cada quien trayendo su pistola, no funciona que nos los ciudadanos nos armemos contra los delincuentes”, expresó.