Comienza modernización en bulevar Mariano J. García

Irapuato, Guanajuato.- Con el inicio de mantenimiento mayor en el bulevar Mariano J. García en su tramo de la avenida Mariano Abasolo a Insurgentes, en la colonia La Ganadera, iniciaron los trabajos del paquete de mil millones de pesos en obras.

Nosotros en este gobierno ponemos en el centro de la atención a la persona. Yo no concibo a Irapuato si no trabajamos por la gente, si no somos solidarios, si no somos subsidiarios, si no buscamos el bien común", señaló la alcaldesa, Lorena Alfaro.