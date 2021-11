Irapuato.- Para beneficiar a los alumnos del SABES de la comunidad Aldama y a los habitantes que viven en los alrededores, comenzó la pavimentación de la calle Plan de Iguala.

Asimismo, habitantes de la comunidad pidieron a la presidenta municipal se hagan trabajos en el camino de acceso de una escuela primaria, pues representa un riesgo para los menores.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, comentó que pidió a los vecinos de la zona estar pendientes con el encargado de la obra para que cualquier cosa que lleguen a notar que no se está haciendo bien, lo comuniquen de manera inmediata a la dirección de Obra Pública y se tomen las acciones pertinentes.

Es bien importante la participación ciudadana, los ojos de ustedes que están observando que la obra se haga en tiempo y pero sobre todo que la obra se haga con calidad, esa es la instrucción que yo le he dado al instructor de obra pública, queremos obras que se hagan en tiempo pero sobre todo que se hagan con calidad”, dijo.

Esto pues dichas obras quedan al servicio de las familias que viven en la calle Plan de Iguala, por lo que desde que llegaron a la administración comenzaron a revisar qué obras estaban pendientes de realizar, por lo que fue a Desarrollo Social del estado para ver qué recurso se tenía y se revisó que se podía hacer en lo que queda del 2021.

Informó que en próximos días regresará a la comunidad para dar el anunció de la rehabilitación del parque vecinal en la colonia San José, que era un proyecto que estaba desde el año pasado en proceso.

Durante el evento, la directora de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, le dio a conocer las necesidades que tiene la escuela, entre las cuales le pidieron se repare el acceso a la institución.

Desafortunadamente nuestra escuela está en una privada, no tiene salida; la única entrada es un río, cuando el río crece no tenemos acceso, aun así las clases no se suspenden, pasamos entre el agua, por un ladito y entramos a nuestras clases”, mencionó.