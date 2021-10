Irapuato.- Con una inversión de 2 millones 379 mil pesos, inició el mantenimiento mayor en las calles Amatista y Alejandrina de la colonia Las Arboledas, las cuales deberán estar concluidas en un periodo de dos meses.

El director de Obra Pública, Manuel Venegas Pérez, explicó que buscan mejorar las calles que ya cumplieron su vida útil, que con el paso del tiempo se han deteriorado y no han tenido atención.

Indicó que las obras contemplan la rehabilitación del arroyo vehicular que actualmente es de empedrado, en las que se pondrá una carpeta asfáltica y riego de sello, además de que se renovarán guarniciones y banquetas.

Comentó que se hará un censo con los vecinos, para conservar los árboles que se tienen en las vialidades y reforzarlos; además se colocará señalética.

Durante el inicio de la obra, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, señaló que el plan de mantenimiento mayor contempla obras en colonias del municipio, donde prevalecerá la visión de sustentabilidad.

No queremos más planchas de cemento, queremos proyectos sustentables que nos hagan ver como una ciudad amigable con el medio ambiente (...) hay que poner especies que el día de mañana no dañen las cocheras, no dañen las viviendas, no sean un problema los árboles, sino algo que embellezca su colonia”, refirió.