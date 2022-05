Irapuato, Guanajuato.- En el primer trimestre del año, el delito de extorsión se ha incrementado en Guanajuato, lo que resulta preocupante y es un llamado de atención para que las autoridades generen estrategias de prevención y atención, informó el observatorio ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?, en su reporte trimestral de incidencia delictiva municipal y estatal.

En el primer trimestre de 2021, en Guanajuato se registraron 23 carpetas de investigación por extorsión, mientras que en el mismo periodo de 2022, fueron 118 carpetas con 166 víctimas, con un aumento del 408.28% en la tasa por cada 100 mil habitantes.

El lugar que ocupamos a nivel nacional en el ranking (nacional) fue el noveno lugar, el año pasado andábamos en el lugar 25 y la incidencia de este delito se comportó por encima de la media nacional, hay dos municipios en el top 20 del ranking (municipal), que son Silao en el lugar 14 y Celaya en el lugar 15”, señaló Raúl Calvillo Villalobos, director del observatorio.

En Irapuato, el incremento de la tasa por cada 100 mil habitantes fue del 590.55%, ya que en el primer trimestre del 2021 fueron aperturadas 2 carpetas y en el mismo periodo pero de 2022 fueron 14 carpetas.

El lugar que ocupamos en el ranking municipal es el 78, andábamos el año pasado en el lugar 171, la realidad es que había solo dos carpetas registradas en el primer trimestre, la incidencia delictiva se comportó por encima de la media estatal”, refirió.

En sus conclusiones, el director del observatorio expresó que desde el 2021 se ha notado que este delito ha ido a la alza y que es necesario identificar que tipo de extorsión es la que se está señalando, para poder atender y prevenir el delito.

En cuanto a homicidios dolosos, indicó que a nivel estatal se dio una disminución del 17.63% y a nivel municipal no hubo variaciones, por lo que es necesario que la estrategia estatal en Irapuato para que también haya un descenso de la incidencia.

Enfatizó que los delitos patrimoniales, en su mayoría, tuvieron un incremento de incidencia, cuestión que hace necesario que a nivel estatal y municipal se implementen estrategias regionales para abordar las problemáticas de seguridad.

Asimismo, el observatorio reportó que se abrieron 5 carpetas de investigación en Guanajuato, una carpeta por Trata de Personas y no hubo registro de robo a transporte público; en Irapuato no se registraron carpetas de investigación por estos tres delitos.

En cuanto al incremento de delitos de narcomenudeo a nivel estatal y municipal, se requiere conocer si está relacionado a la incautación, aseguramiento y/o detenciones de personas ligadas a este delito, lo cual podría mostrarnos un indicador positivo, viéndolo desde la perspectiva del retiro de las drogas de las calles”, puntualizó.

Tras la rendición del informe, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, destacó que a nivel nacional no hay estrategias coordinadas con los gobiernos locales, que deriven la atención de los delitos.

Enfatizó que la Fiscalía General de la República se encuentra desmantelada y no está reportando investigaciones, lo que no significa que no se cometan los delitos, sumado a que no hay recursos para el tema de seguridad, ya que se han destinado a obras que consideró, son elefantes blancos.

Si tuviéramos que decir cuál es el principal problema que vivimos en el país, evidentemente tiene que ver con la delincuencia organizada, pero con una que ya no solo se dedica al negocio de las drogas, probablemente hoy el principal negocio es la extorsión a municipios, es decir el control a través de la fuerza de los grupos delictivos, el control de los mercados lícitos”, enfatizó.

Dijo que se presenta aún la extorsión vía telefónica, que sale de los penales del país con absoluta impunidad.

Francisco Rivas dijo que Guanajuato, aunque no tiene competencia en algunos delitos, ha recurrido a las vías penales para actuar, aunque lamentablemente los casos se caen, porque se les juzga por delitos menores.

Sí Guanajuato en algún momento se posicionó como el segundo Estado más violento, hoy tenemos y mantenemos a Colima como el estado más violento en el país (...) Guanajuato es una de las mejores Fiscalías del país, se que los guanajuatenses están absolutamente inconformes por los resultados, pero lamentablemente si volteamos a ver a otras entidades, hay mucho menos capacidad”, puntualizó.

Sin embargo, hizo un llamado de atención para que la Fiscalía de Guanajuato investigue mejor los delitos como robo a transeúnte y robo a transporte, pues no es creíble que haya tan pocas carpetas de investigación o bien, no existan.

Tienen que mejorar registros, tienen que captar mejor la denuncia y tienen que combatir el fenómeno, porque al final al ciudadano lo que más le afecta es el robo, ese es el principal delito que afecta”, finalizó.

Incidencia delictiva primer trimestre 2022

Homicidio doloso y Feminicidio

Guanajuato: 623 carpetas de investigación con 771 víctimas, disminución en tasa del 17.63%.

Irapuato: 56 carpetas de investigación, con una disminución en tasa del .62%.

Homicidio culposo

Guanajuato: 211 carpetas de investigación con 384 víctimas, disminución en tasa del 8.87%.

Irapuato: 30 carpetas de investigación, con una disminución en tasa del 23.54%.

Secuestro

Guanajuato: 3 carpetas de investigación, con 9 víctimas, disminución en tasa del 29.85%.

Irapuato: Sin carpetas de investigación, no hubo variación en tasa.

Extorsión

Guanajuato: 118 carpetas de investigación con 166 víctimas, aumento en tasa del 408.28%

Irapuato: 14 carpetas de investigación, aumento en tasa del 590.55%.

Robo con violencia

Guanajuato: 2 mil 512 carpetas de investigación, disminución en tasa del 7.77%.

Irapuato: 323 carpetas de investigación, disminución en tasa del 4.16%.

Robo a vehículo

Guanajuato: 973 carpetas de investigación, aumento en tasa del .29%.

Irapuato: 86 carpetas de investigación, aumento en tasa del 31.74%.

Robo a casa habitación

Guanajuato: mil 61 carpetas de investigación, aumento en tasa del 2.58%.

Irapuato: 110 carpetas de investigación, aumento en tasa del 20.18%.

Robo a negocio

Guanajuato: mil 181 carpetas de investigación, aumento en tasa del 1.79%.

Irapuato: 139 carpetas de investigación, disminución en tasa del .59%.

Robo a transeúnte

Guanajuato: 46 carpetas de investigación, disminución en tasa del 19.90%.

Irapuato: 1 carpeta de investigación, disminución en tasa del 74.97%.

Violación

Guanajuato: 226 carpetas de investigación, aumento en tasa del 10.10%.

Irapuato: 42 carpetas de investigación, aumento en tasa del 22.65%.

Violencia Familiar

Guanajuato: 3 mil 2 carpetas de investigación, aumento en tasa del 16.60%

Irapuato: 465 carpetas de investigación, aumento en tasa del 1.36%.

Narcomenudeo

Guanajuato: 5 mil 861 carpetas de investigación, aumento en tasa del 9.79%.

Irapuato: 211 carpetas de investigación, aumento en tasa del 60.12%

Lesiones dolosas

Guanajuato: 3 mil 146 carpetas de investigación, aumento en tasa del 11.46%.

Irapuato: 339 carpetas de investigación, aumento en tasa del 13.84%.

jrosales@am.com.mx