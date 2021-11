Irapuato.- El atrio de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Puente tiene un avance del 70% en su construcción, la cual se vio retrasada por falta de recursos, informó Antonio Azpeitia Rocha, padre de la iglesia.

Comentó que la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del Puente es una de las más icónicas en el municipio y había estado bastante abandonada, por lo que desde hace cuatro años se ha trabajado para restaurarla.

Mencionó que espera que las obras dejen la casa de la Virgen de Guadalupe en buen estado y bonita para que las personas puedan hacer su visita de manera rápida.

El padre comentó que la mayor parte de los gastos que se han hecho para la remodelación del atrio se hicieron gracias a donaciones y a la venta de algunos artículos que personas donaban y las cuales rifaban y así lo hicieron con todas las obras que realizaron en la iglesia.

Por su parte, el Gobierno Municipal dio recurso para la reparación del muro atrial, y aunque el piso del atrio se encuentra junto, de los de las rifas, la asociación civil Guanajuato Patrimonio de la Humanidad dio 700 mil pesos para su construcción.

A Gobierno del Estado ya van tres veces que me acerco, pido ayuda y me dicen que no hay recurso, así en definitivo me dicen: 'no hay recurso para ustedes ahorita'”, indicó.