Irapuato, Guanajuato.- Para pedir paz, armonía y concordia en Irapuato, el ensamble musical Canto del Fuego invita a la ciudadanía a sumarse al rezo y canto sonoro por la paz, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de mayo, a las 5:03 de la tarde en la plazuela Miguel Hidalgo.

Los interesados en participar deberán llevar instrumentos musicales, flores y velas, con los que se pueda pedir por la paz de la ciudad.

A quienes no estén en Irapuato, se les invitó a sumarse a través de la meditación o con una vela, para que el fuego con su poder, transmute el dolor y el abuso en luz y bendiciones para los gobernantes, pues se necesitan estructuras que construyan y sostengan sociedades pacíficas, instituciones sensibles a las necesidades de la sociedad, que se resuelvan los problemas de manera no violenta.

Que les quite el velo del poder que no los deja ver, que no los deja empatizar, necesitamos regresar a Ser humanos(...) Dedicaremos ésta música, a las mujeres manifestantes y a sus familias, como agradecimiento a su valentía y por alzar la voz de todas”, indicaron.