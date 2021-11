Rentan puestos para ventas de temporada en Plaza del Comercio

Irapuato, Guanajuato.- Tras publicaciones en redes sociales para la renta de espacios en los comercios de temporada navideña, la dirección de Servicios Públicos revisará quienes están realizando estas acciones, pues no están permitidas, informó, Rogelio Pérez Espinoza, titular de la dependencia.

Ahí en Plaza del Comercio se han estado instalando desde el día 20 de noviembre, tenemos algunos días para que los puestos vayan instalándose, pero tenemos una convocatoria y un registro y bueno los puestos que se van a instalar son los que acudieron a esa convocatoria”, dijo.

Una vez instalados revisarán que cumplan con los requisitos. Foto: Especial

Mencionó que si alguno de los puestos que se instalen no cumple con los requisitos se revisará la sanción que recibiría.

"En realidad no hay venta, no hay una comercialización de espacios porque no es así, ya si hay algo ahí es entre particulares, pero nosotros estaremos vigilando única y exclusivamente a los que acudieron a la convocatoria y cumplieron a los requisitos que se les pedían”, dijo.

Si las personas hacen mal uso de los espacios, pueden ser sancionados. Foto: Especial

Revisarán casos

Pérez Espinoza dijo que primero tendrían que detectar si existe un hecho así y si hay puestos que no estén registrados.

El reglamento es muy claro en ese sentido, si las personas hacen mal uso de los espacios, pueden ser sancionados, hasta no permitirles la instalación o cancelando su permiso que luego se les da, en caso de que así sea”, reiteró.

Señaló que van a esperar a que se instalen todos y después revisarán si hay alguna anomalía.

El aproximado que tienen en el padrón de mercados para las temporadas de inditos, Navidad y Reyes Magos son alrededor de 700.

