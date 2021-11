Policía de Irapuato: descarta alcaldesa depuración

Irapuato, Guanajuato.- La alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro indicó que se busca trabajar con los elementos que se encuentran en la Policía de Irapuato, misma que será fortalecida.

Cuando se den casos de situaciones que estén desapegadas a la ley o que no se esté cumpliendo con la función debidamente pues actuaremos en consecuencia, pero en este momento, para nosotros nuestra corporación está en proceso de fortalecimiento, vamos a trabajar con ellos”, dijo.

Enfatizó que los directores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dan resultados todos los días, pues trabajan conforme al Plan de Gobierno que fue presentado el 10 de octubre, y que en los primeros 100 días de su administración harán el recuento puntual de las acciones realizadas.

Analizan disculpas a familia de menor asesinado por un elemento de la Policía en Irapuato

Las disculpas públicas para la familia del menor Christian Jovanny, que fue asesinado por un elemento de policía de Irapuato, se darán en el momento que jurídicamente el municipio esté listo, refirió la Alcaldesa, Lorena Alfaro García.

Dijo que también se revisa el caso de la disculpa pública que debe ofrecerse a la Juez Administrativo del Municipio, ambas solicitadas en las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en los meses de agosto y septiembre.

Cabe señalar que el Procurador de Derechos Humanos, Vicente Esqueda, señaló que las disculpas emitidas por el exalcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez no fueron válidas, pues no hubo acercamiento con las víctimas.

A las víctimas de delito nos estamos acercando todo los días, no nada más con ellos, con todos, el Secretario (Miguel Ángel Simental) tiene esa instrucción y lo han estado haciendo”, refirió.

Alfaro García dijo que estarán atentos a las recomendaciones que emita la Procuraduría de Derechos Humanos y que las acatarán, a fin de que estos hechos no se vuelvan a repetir, tanto en el caso del policía como en el caso de la Jueza Administrativa.

Muchas veces las cosas en la forma se hacen mal y por eso pasan estas situaciones, hay que hacer las cosas bien,hay que apegarnos a la legalidad y nos estaremos evitando muchos problemas”, puntualizó.

