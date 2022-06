Irapuato, Guanajuato.- La solicitud de una nueva deuda pública con el Congreso del Estado no es necesaria, a menos de que se pague en esta misma administración, pues el Ayuntamiento acaba de aprobar un préstamo de Japami por 150 millones de pesos, señaló el regidor del PRI, Luis Felipe Ipiens Humara.

En días pasados, el diputado local, Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización en el Congreso, refirió que Irapuato tiene capacidad financiera, para solicitar una deuda de hasta 184 millones de pesos.

Además, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, no ha descartado la solicitud de una nueva deuda, indicando que se integra un expediente y que de tomar la determinación, se informará en qué acciones se utilizará el recurso.

En lo particular no aprobaría un préstamos de ese tipo, a menos que se pagara en este mismo gobierno como el préstamo de 150 millones a la Japami, soy de los que piensan que no se deben dejar deudas al que sigue”, refirió.