Políticos y empresarios temen por la inseguridad en Irapuato tras renuncia de jefe de policía

Irapuato, Guanajuato.- Tras la renuncia de J. Reyes Méndez Jiménez como jefe de Policía en Irapuato, políticos y empresarios lamentaron su salida.

Cabe recordar que a menos de dos semanas de haber asumido el cargo, el ahora ex director de la corporación renunció por motivos personales, para iniciar su proceso de jubilación.

J. Reyes Jimenéz ex director de la Policía Municipal en Irapuato. Foto: Archivo

Desde el momento en que vemos que la corporación tiene temor, que la corporación está viviendo estos momentos tan drásticos, creo que en los ciudadanos se incrementa este sentimiento de inseguridad; si la propia corporación, que es la encargada de brindar la seguridad, no tiene la certeza de lo que está ocurriendo y cómo solucionarlo, los ciudadanos estamos todavía en mayor indefensión y no ayuda negar el momento que estamos viviendo”, dijo.

Daniel Matus, presidente de la Coparmex Irapuato, consideró que se debe afinar la estrategia de seguridad.

“La seguridad de una ciudad no depende de una persona, no es un súper policía, debe ser una estrategia de seguridad; claro que la persona que esté al frente de la estrategia la fortalece, pero una ciudad de 652 mil habitantes no puede depender de una persona”, dijo.

Es un momento complicado del país, del estado y la ciudad. Más con las declaraciones del Presidente pidiéndole a las fuerzas armadas que cuiden a los delincuentes”, añadió.

Resaltó que aún confía en las fuerzas de seguridad.

“En primera instancia, Simental dijo que se iba por motivos personales; me parece poco profesional que una persona que acepta un cargo lo deje a los 6 meses, y más una persona que lo deja a los 11 días. De todas maneras, tenemos toda nuestra confianza en las fuerzas de seguridad porque al final de cuentas ellos son los que hacen su labor todos los días, independientemente de quién esté en el cargo”, dijo.

Fernanda Martínez Arriaga, regidora de Movimiento Ciudadano, consideró que la renuncia de J. Reyes Méndez Jiménez afecta la estabilidad dentro de la corporación.

Al no haber estabilidad, no haber una línea, no hay organización, no hay orden, qué percepción nos da eso a los irapuatenses de cómo se están llevando a cabo los temas de seguridad en el Gobierno, pues mal, desorganizados, sin orden, sin constancia principalmente”, indicó.

Destacó que el Gobierno está obligado a dar resultados en seguridad.

No es posible que esté pasando esto, vamos a romper récord Guinness en secretarios de seguridad, llevamos ya siete meses perdidos, porque esa es la realidad, Irapuato y los irapuatenses llevan siete meses perdidos en el tema de seguridad, espero que realmente haya un resultado pronto y urgente”, puntualizó.

Por su parte, el regidor de Morena, Luis Carlos Manzano Guerrero, destacó que el ahora ex director tenía la mejor intención de trabajar.

Él, como vio la oportunidad de que tenía cerca su jubilación, dijo vamos a poner paz en nuestra vida, yo lo entiendo, la situación no es fácil”, refirió.

Añadió que el nuevo secretario de Seguridad, Ricardo Benavides, trae consigo un nuevo equipo de trabajo y es normal que haya cambios en esta área.

