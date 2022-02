Municipios se verían beneficiados con proyecto AguaSi

Irapuato, Guanajuato.- El proyecto AguaSi con el que se busca dotar de agua al estado se trata de un acueducto con el que se verán beneficiados 18 municipios del estado, informó Agustín Robles Montenegro, Presidente del Distrito de riego 011.

Aunque no dio mucha información al respecto, pues dijo que espera que el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dé a conocer los avances, comentó que por el momento se están haciendo los estudios correspondientes.

Mencionó que en caso de que el proyecto se llegue a concretar, el distrito 011 sería un modelo a nivel nacional, porque sería el primer distrito que tendría tecnificado en donde el agua se conducirá en canales pavimentados con concreto.

Asimismo, explicó que este acueducto beneficiará a 18 municipios entre los que se encuentran Acámbaro, Salvatierra, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Cortazar, Villagrán, Salamanca, Irapuato, Abasolo, Pueblo Nuevo, Huanímaro, Pénjamo, Purísima del Rincón, entre otros.

Robles Montenegro dijo que aún no tienen una fecha exacta para regresar a Ciudad de México y reunirse de nuevo con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Yo me imagino que va a haber una reunión todavía que tengamos que ir allá y después tengo entendido, sin que me conste todavía, el Presidente de la República vendrá a firmar el acuerdo a Guanajuato, pero todavía no hay fecha, yo creo que esa información tiene que salir del señor Gobernador”, agregó.