Irapuato.- A pesar de que el Semáforo de Reactivación Económica cambió a color verde, las iglesias pertenecientes a la Diócesis de Irapuato seguirán trabajando con un aforo del 75%, informó el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que a partir de hoy el Semáforo de Reactivación Económica del estado cambiará a color verde y no se tendrían aforos limitados en los establecimientos.

El Obispo de Irapuato se dijo preocupado de que el cambio en el semáforo dé un mensaje erróneo a la ciudadanía.

A mí me preocupa que este mensaje lo podamos tomar como que ya no hay pandemia, cuando nosotros lo estamos experimentando de que hay enfermos de COVID y que ha habido fallecidos de COVID en nuestro estado, entonces no podemos lanzar las campanas al vuelo”, dijo.