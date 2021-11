Rechazan propuesta de reducir costo de servicios en la Deportiva El Copal

Irapuato, Guanajuato.- Por mayoría, integrantes del Ayuntamiento de Irapuato rechazaron la propuesta de disminuir en 50% los costos de acceso y servicios en la Deportiva de la comunidad El Copal, al considerar que al tener menos ingresos habría problemas para dar mantenimiento y seguridad al recinto.

El Regidor del PRI, Luis Felipe Ipien Humara, propuso la reducción del 50% de los cobros, que representarían alrededor de 150 mil pesos menos de recaudación al año en el peor escenario.

No hay que verlo como una pérdida, hay que verlo como una inversión, hay mucha gente alrededor que no puede hacer esos pagos, por lo tanto no asisten a esa deportiva, pregunté cuántos entran, en un domingo entran 300 gentes, está desperdiciado, si lo viéramos como negocio se tendría que cerrar la deportiva”, dijo.