Regreso a clases presenciales: Padres cuestionan modalidad en línea

Guanajuato.- Tras el anuncio de que a partir de enero del próximo año todos los alumnos tendrán que volver a clases presenciales, padres de familia dijeron estar de acuerdo con esta reactivación, pues es necesaria para que continúe la educación de los estudiantes.

Denisse Molinet, madre de familia y trabajadora, dijo que le parece bien que las clases presenciales sean obligatorias, porque cree que los niños han perdido muchas clases.

Yo tengo dos hijos, uno de 10 y otro de 7, a mis hijos sinceramente no les funciona la modalidad en línea, sinceramente, yo sé que a muchos sí, pero a otros no. Realmente yo trabajo y me es muy difícil estar cuidando que no se salgan de las clases en línea, de su programa, entonces en mi punto de vista lo ideal sería que regresen ya”, indicó.