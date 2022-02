Irapuato.- Los equipos de prepago para el Sistema Integral de Transporte de Irapuato (SITI), se instalarían en marzo, siempre y cuando los concesionarios conformen su empresa, señaló el director de Movilidad y Transporte, Alfredo Torres Nohra.

Este miércoles, se informó que las autoridades sostuvieron una reunión con los concesionarios del transporte público para avanzar en los acuerdos y dar continuidad al proyecto.

Acordaron la modificación del Convenio Marco para la constitución de dos empresas para continuar en las gestiones y consolidar el Sistema Integral de Transporte.

Torres Nohra comentó que ya se dio un adelanto de 17 millones de pesos al proveedor que fabricará los equipos de prepago, quien ya adquirió los aditamentos.

He estado casi cada semana en pláticas con el proveedor, a él ya se le hizo el depósito del anticipo que dio el Gobierno del Estado (...) el ya empezó a comprar chips, empezó a comprar tarjetas, ya empezó a comprar equipos, si no hay un retraso porque hoy has escasez mundial de chips, tentativamente nos dice que en la primera o segunda semana estaría montando equipos”, enfatizó.