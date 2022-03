Irapuato, Guanajuato.- A pesar de que en Nuevo León y Coahuila el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo descartó que esto vaya a suceder en el estado.

No aquí no (se va a quitar la restricción), aquí hay que seguir, mientras las autoridades sanitarias federales no nos den, digamos el semáforo verde definitivo, mientras se acaba la pandemia hay que seguir usando”, dijo.