Irapuato, Guanajuato.- La manifestación que estaba planeada para este miércoles 22 de junio, a causa del retiro del apoyo a personas que recibían hemodiálisis fue cancelada, anunció el organizador, Hugo Villaseñor.

La marcha se anunció la semana pasada, días después de que en Sesión de Ayuntamiento, se diera a conocer que desde marzo ya no se ofrecía el apoyo para sesiones de hemodiálisis, proyecto que inició la pasada administración pública.

A través de sus redes sociales, Hugo Villaseñor anunció que la actividad ya no se realizará, después de que la alcaldesa Lorena Alfaro García, dio a conocer en un medio de comunicación local que gestionarán el apoyo para 24 familias que se beneficiaban con las sesiones de hemodiálisis pagadas por el gobierno local.

El ciudadano mencionó que estos proyectos sólo se logran a través de la voluntad de los gobernantes, por lo que consideró que la alcaldesa tomó una decisión correcta.

Por eso precisamente anuncio que no vamos a llevar la marcha el día de mañana, se va a cancelar y le agradezco a todos los que participaron, a toda esa gente que me estuvo hablando, que estuvieron al pendiente de este proceso, me da gusto que el pueblo tome conciencia y que actúe cuando tiene que actuar”, enfatizó.