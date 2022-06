Irapuato, Guanajuato.- Al ser un servicio que no le compete al gobierno municipal, desde marzo de 2022 ya no se brinda el apoyo para sesiones de hemodiálisis en beneficio de personas con insuficiencia renal y pese a la petición de miembros del Ayuntamiento, no se retomará el tema.

La regidora del PAN, Elba García Melgar, consideró que no hay recurso que alcance para este apoyo, que es una acción que no le compete al municipio sino a las instituciones de salud pública, además de que es un programa que se estableció en la pasada administración pública.

Nada más les recuerdo que el municipio no tiene la función en el tema de salud y de educación, para eso existen las instancias correspondientes, si es un tema muy triste, muy lastimoso, pero no hay dinero que alcance al municipio para poder atender tantos casos (...) finalmente fue un programa que se estableció en otra administración, pero que definitivamente declinó por el tema económico”, indicó.

Dijo que seguramente se seguirán sumando más personas que buscarían el apoyo para la hemodiálisis y que es mejor hacer programas preventivos en salud, para evitar que más personas necesiten hemodiálisis porque es muy caro.

Juan Ignacio Duarte Rodríguez, regidor del PAN, destacó que este programa fue de gran beneficio, pues con el presupuesto anual de un millón de pesos, se beneficiaba a 100 irapuatenses, con un total de 800 sesiones.

Considero al hablar de dignidad humana y salud de los irapuatenses, que no se deba a las diferencias ideológicas (...) solicito ante esta soberanía, sea incorporado el programa de hemodiálisis”, enfatizó.

Duarte Rodríguez dijo que sí es un tema que le compete al Municipio, pues para eso se tiene una Dirección de Salud y se deben asignar recursos para estos programas, de lo contrario, no tiene caso que esta dependencia permanezca.

No se si te haya tocado ver a esas personas Elba, llegan y la verdad pobrecitas, no les alcanza, no les vas a dar el tratamiento completo, pero si una parte les ayuda y les valdría mucho”, puntualizó.

El regidor de Morena, Luis Carlos Manzano destacó que hay programas en salud que se duplican, como la atención dental, que también brindan otras instituciones de salud pública, además de que está mal decir que porque es caro o porque es proyecto de otra administración pública, se deje de dar el apoyo, ya que las personas pueda morir.

Creo que nosotros debemos ver por la gente, el tema de la hemodiálisis es un tema que precisamente tenemos que tomar porque es caro, no es nada más un cepillo de dientes (...) a lo mejor en lugar de gastar en algunas otras situaciones y más tomando en cuenta el programa de austeridad con el que hace algún tiempo nos conminó y les conminó a las direcciones nuestro Tesorero, creo que de ahí deberíamos ver recursos para fortalecer este programa”, destacó.

Pese a las opiniones de varios regidores de diferentes fracciones, principalmente de Morena, el tema no fue tomado en cuenta para buscar alternativas ni restablecerlo.

Insiste alcaldesa, no le compete al Municipio

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, insistió en que este apoyo no le compete a la autoridad municipal y que debe ser atendido por las autoridades competentes que son el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud.

El Municipio está cada vez más estresado en su presupuesto y tiene que enfocarse a lo que establece el artículo 115 constitucional, ahí establecen las obligaciones del municipio para con los ciudadanos (...) nosotros qué más quisiéramos, hacemos muchísimo trabajo de vinculación, de gestión para atender a estas personas”, refirió.

Destacó que en materia de salud y educación el Municipio sólo es vínculo con las autoridades competentes, por lo que ambas dependencias se mantendrán en la estructura del gobierno.

Aseguró que nada tiene que ver que este programa se haya iniciado en la pasada administración pública.

