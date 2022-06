Irapuato, Guanajuato-- La regidora de Morena en el Ayuntamiento, Evelia Mortera Mosqueda, destacó la importancia de buscar opciones para continuar con el apoyo a personas que necesitan hemodiálisis, ya sea a través de la iniciativa privada o buscando recursos municipales.

Este martes, se dio a conocer que desde marzo ya no se brinda el apoyo de una sesión por semana a personas con insuficiencia renal, acción a la que se destinaba un millón de pesos anualmente, en beneficio de 100 irapuatenses.

Recordó que las personas que se beneficiaban con este apoyo, no cuentan con seguridad social de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, sumado a que en Guanajuato no hay Insabi y no pueden obtener este servicio médico.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Si estamos interesados en buscar alternativas, a lo mejor un llamado al grupo empresarial, si pudiesen apoyar cuando menos lo que resta de este año, porque es gente que no tiene servicio institucional”, indicó.

Mortera Mosqueda dijo que otro aspecto importante sobre este tema, es solicitar información al área de finanzas del Municipio, para saber en qué acciones se está destinando el recurso que se utilizaba para el apoyo en hemodiálisis.

Habría que preguntar también a finanzas, al Tesorero, ese presupuesto que se asignaba a ver ahora donde está, también es importante, porque existía, no porque estuviera etiquetado, sino porque era un apoyo al irapuatense”, puntualizó.

La representante de la fracción de Morena consideró que retirar este apoyo no es falta de voluntad política, sino un tema de acomodo de recurso, pues es un tema de salud muy sensible.

jrosales@am.com.mx