Irapuato, Guanajuato.- Por ser un ejemplo de talento, reconocido dentro y fuera de México por sus obras y por haberle dado identidad a Irapuato, el muralista y pintor irapuatense, Salvador Almaraz fue homenajeado en vida y ahora el Museo de la Ciudad lleva su nombre.

Como parte del 475 aniversario de la fundación de Irapuato, se hizo este homenaje y cambio de nombre del recinto que alberga varias de sus obras representativas.

El maestro Almaraz ha dejado huella en Irapuato por su trabajo realizado en más de 70 años de trayectoria artística, con murales como Revoluciones, Los Orígenes, el Obelisco del Parque Irekua y Las Razas Humanas.

En su trayectoria, ha colaborado con grandes artistas como Jorge González Camarena y Diego Rivera, sumado a que ha exhibido sus obras en diversas ciudades de México, además de países como Chile y Cuba.

Tras develarse la placa del nuevo nombre del museo, el maestro Almaraz agradeció la distinción dada por el Ayuntamiento de Irapuato y se comprometió a seguir mostrando su talento en beneficio de los irapuatenses.

Me siento muy feliz y muy honrado, con un gran compromiso en lo que me quede de vida, poder dar lo que me queda por siempre, que sea para Irapuato, mi querida ciudad”, refirió.