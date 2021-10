San Juditas: acuden sin medidas a fiesta en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Fieles creyentes de San Juditas Tadeo pudieron regresar a la iglesia a agradecer los milagros que el santo les ha concedido.

Desde muy temprano los creyentes del santo acudieron al templo de San Judas Tadeo donde llevaron flores y oraron por los milagros que les ha concebido, cabe señalar que esta fiesta patronal se retomó luego de que el año pasado fuera suspendida y solo se realizarán misas con poca asistencia de personas.

Sin embargo, en esta ocasión se festejó como si la enfermedad ya no existiera a pesar de que los casos de COVID-19 continúan en el municipio y el estado, pues se instalaron decenas de puestos de comida y venta de artículos religioso, donde se bien los comerciantes tenían medidas sanitarias, las personas no las respetaban ya que muchas de ellas estaban sin cubreboca.

Asimismo no se respeto la sana distancia y dentro de la Iglesia aunque el semáforo de reactivación económica estas tienen restricción del 75% de su aforo, está lució completamente llena de personas.

Actualmente en Irapuato se han registrado 18 mil 393 casos de la enfermedad y se han contabilizado mil 368 defunciones.

Guadalupe Medrano acudió a la iglesia vestida del patrono de las causas perdidas, pues tenía una manda ella y su hija, por lo que ambas acudieron vestidas del ‘san juditas’.

Mencionó que es mucha la fe que le tiene a San Judas Tadeo, pues la ha ayudado a recuperarse de a poco, sin embargo, aún sigue en tratamiento y su hija ya se encuentra más estable de salud.

Me recupere, todavía no muy bien, pero ya me siento muy bien (...) me da gusto que ya se haya compuesto un poquito las cosas y que se pueda de nuevo abrir”, dijo.