Irapuato.- Para evitar que las personas sean víctimas de fraude, la secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophía Huett López, pidió a la ciudadanía denunciar, pues han detectado que tras casos como los ocurridos en Salamanca hay personas que se aprovechan para extorsionar.

Comentó que lo que viene luego del ataque es que algunos grupos delincuenciales o defraudadores aprovechan para utilizarlo como argumento.

Generalmente hemos detectado que tras estos hechos mediáticos llegan llamadas desde otros estados del país y desafortunadamente incluso desde penales buscan defraudar a la gente bajo amenazas si no pagan, aquí la petición particular seria a la ciudadanía que no realice ningún depósito sin antes contactar a la autoridad”, refirió.