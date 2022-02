Irapuato, Guanajauto.- Dos menores de edad fueron auxiliados por elementos de la Policía Municipal de Irapuato, con lo que sumarían tres casos en tan solo cuatro días.

Miguel Angel Simental, secretario de Seguridad Ciudadana, comentó que los menores fueron auxiliados por el área de atención a víctimas de la dirección de Proximidad Ciudadana.

El menor de 13 años había salido de su hogar en la colonia antes mencionada y estaba solo en los portales a altas horas de la noche, motivo por el cual llamaron a su abuela para que fuera a recogerlo.

No tengo la versión completa pero sí se localizó a la abuelita, ella comentó que no tenía la custodia, la mamá al parecer estaba trabajando en el momento que la localizaron, se hizo un apercibimiento y no se va a perder la conección con el niño, se va a estar monitoreando para darle seguimiento”, agregó.