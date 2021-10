Irapuato, Guanajuato.- Pese a la violencia que azota al estado, los agremiados a la asociación de Bares y cantinas del Estado de Guanajuato no han tenido amenazas en lo que va del año, señaló Javier Quiroga, presidente de la asociación.

Comentó que por fortuna después de que abrieron en marzo de este año, tras casi un año de permanecer cerrados, ya no se han tenido más cierres de negocios.

“Más bien buscamos mantenernos, con sus ventas limitadas (cada negocio) pero que busque su punto de equilibrio para que ya no tengan ningún tipo de cierre, ni pérdida de empleo”, dijo.

Mencionó que durante la pandemia, en el 2020 se cerraron definitivamente 600 negocios de este tipo a lo largo del estado, por lo que se perdieron 3 mil 500 empleos de manera directa.

Señaló que tras el ataque en Salamanca no se han tenido amenazas en sus establecimientos, y que la persona que fue atacada en dicho municipio no pertenecía a la asociación, ya que no se encontraba afiliado a ellos.

“Nosotros hacemos un evento cada año, que es el encuentro empresarial del sector, donde año con año recibimos capacitación por parte de la Secretaría Pública del estado, para efecto de inhibir la presencia delictiva en los establecimientos, también nos capacitan para tener la cultura de la denuncia”, dijo.

Señaló que por este motivo pidieron botones de pánico como una medida preventiva para evitar cualquier incidente o delito que pueda amenazar la tranquilidad de los establecimientos.

Asimismo, descartó que haya reportes por cobro de piso, por lo que exhortan a sus compañeros que cualquier suceso lo reporten.

Por otro lado, informó que el costo de la licencia para venta de alcohol, de acuerdo a la ley de bebidas alcohólicas y a a la ley de ingresos de este año, se fija de acuerdo a las especificaciones de cada uno de ellos, sin embargo, el precio base es de 135 mil pesos, y de ahí puede crecer hasta los 800 mil pesos.

Informó que estos permisos son permanentes, siempre y cuando se paguen los refrendos anuales, los cuales tienen un costo de entre 6 mil 500 y 13 mil 500 pesos, dependiendo de sus características.

