Irapuato.- Las disculpas públicas que emitió a través de su página de internet el ex alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez a familiares del menor Christian Jovanny que fue asesinado por un policía el pasado 31 de mayo, no son válidas, pues no cumplen con lo establecido por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, señaló el procurador, Vicente de Jesús Esqueda Méndez.

A inicios de agosto, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una resolución del expediente 55/21-B, en la que recomendó que se emitiera una disculpa pública por el entonces alcalde de Irapuato dirigida a los familiares de la víctima y en memoria del menor.

Lo anterior, con motivo de los hechos acreditados y que fueron efectuados por el personal de la Policía Municipal de Irapuato, debiendo manifestar un rechazo enérgico y absoluto a las conductas analizadas en la resolución.

Esqueda Méndez dijo que hasta donde tiene conocimiento, pues no le han remitido la información que documente la disculpa pública, el ex Alcalde no tomó en cuenta a las víctimas, por lo que no es válida.

Claro que no, no son válidas porque la resolución que emitió la Procuraduría establece de manera clara, puntual, que la disculpa para que sea válida tiene que haber un cierto diálogo con las víctimas para que sea una disculpa que se emita de común acuerdo”, dijo.

Enfatizó que las autoridades deben dialogar con las víctimas y ponerse de acuerdo, para generar un formato, día y hora para que esa disculpa sea emitida de forma correcta.

El sentido de la disculpa es generar una reparación del daño que se generó en esa violación de derechos humanos, si no va acorde a las circunstancias e intereses de la propia víctima no se cumple ese cometido”, enfatizó.

El Procurador dijo que le tocará a la nueva administración pública, encabezada por Lorena Alfaro García, retomar la resolución de la recomendación que se emitió en el mes de agosto.

Cabe señalar que Pedro, elemento de Policía, fue condenado a 10 años de prisión por el homicidio del menor Christian Jovanny de 12 años.

